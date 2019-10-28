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Skrtel ile Sturridge arasında olay konuşma: Artık takım arkadaşı değiliz

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge, yakın arkadaşı olan Başakşehirli Skrtel'in maç içinde kendisine "Artık takım arkadaşı değiliz" diye espri yaptığını açıkladı.

28.10.2019 22:58Skrtel ile Sturridge arasında olay konuşma: Artık takım arkadaşı değiliz

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Daniel Sturridge, Medipol Başakşehir maçının ardından beIN Sports'a konuştu. Yıldız oyuncu, "Takıma yardımcı olabilmek çok hoş bir duygu. Bizim için önemli bir maçtı. Genel itibari ile rakibimiz bizden iyi oynadı. Onları durdurmaya çalıştık ama bizim de pozisyonlarımız da vardı." dedi.

"SKRTEL İLE YAKIN ARKADAŞIZ"

Skrtel ile ilgili de konuşan Sturridge, "Skrtel ile yakın arkadaşız. Özel anılarımız var. 'Maçta her yerde beni takip ediyorsun artık gelme' dedim ona. O da bana 'artık takım arkadaşı değiliz.' diye espri yaptı." ifadelerini kullandı.

Sturridge ve Skrtel Liverpool formasıyla

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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