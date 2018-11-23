Fenerbahçeli Skrtel'in Menajeri: Rangers, Kazandığının Yarısını Önermedi

Sezon başından beri İskoç ekibi Rangers'ın transfer gündeminde olan Martin Skrtel ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Devre arası transfer döneminde yeniden Rangers'ın Skrtel için harekete geçeceği iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı.

"KAZANDIĞININ YARISINI BİLE ÖNERMEDİLER"

Slovak yıldızın menajeri Karol Csonto, İskoç basınına konuştu. Csonto, Skrtel'in Rangers'a gitmeyeceğini belirterek, "Finansal anlamda, Skrtel'in Rangers'a gitmesi gibi bir ihtimal yok. Şu anda kazandığı maaşın yarısını bile önermediler. Skrtel'in Steven Gerrard'a saygısı var. Ancak tartışacak bir yanı yok, finansal açıdan bu gerçekçi bir teklif değil" dedi.