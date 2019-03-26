Skrtel, Parma ile Anlaştı

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Slovak stoper Martin Skrtel'in Serie A Ligi ekiplerinden Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli stoper, kariyerine Serie A'da devam edecek. Fenerbahçe Skrtel'e yeni sözleşme teklifinde bulunmuş, ancak tecrübeli stoper bu teklifi geri çevirmişti.

Fenerbahçe 1 yıllık teklifte bulunurken, Skrtel 2 yılda ısrar etmişti.

Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olan Skrtel'in Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı sezon bitimiyle birlikte resmi imzayı atacağı ifade edildi.