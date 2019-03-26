26 Mart 2019, 14:45
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Skrtel, Parma ile Anlaştı

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, İtalyan temsilcisi Parma ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Slovak stoper Martin Skrtel'in Serie A Ligi ekiplerinden Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli stoper, kariyerine Serie A'da devam edecek. Fenerbahçe Skrtel'e yeni sözleşme teklifinde bulunmuş, ancak tecrübeli stoper bu teklifi geri çevirmişti.

Fenerbahçe 1 yıllık teklifte bulunurken, Skrtel 2 yılda ısrar etmişti.

Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olan Skrtel'in Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı sezon bitimiyle birlikte resmi imzayı atacağı ifade edildi.

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Spor



YORUMLAR (3)
GERÇEK İŞTE BU: bu takım harbi bitmiş yazık taraftarlarına dicem de harbi taraftar olana yazık diyorum ayıp ya ayıp
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FENER: takımdan mutlu olan yokki
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