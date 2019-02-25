25 Şubat 2019, 23:42
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Skrtel Tribünden Atılan Tesbihi Geri Verdi

Skrtel Tribünden Atılan Tesbihi Geri Verdi

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel atılan tesbihi taraftara geri verdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi. - İSTANBUL Fenerbahçe, Martin Skrtel, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
SKRTEL TİYATROCU DEĞİL: Şenol Güneş olsaydı kendini yere yatardı ve maç tatil edilirdi. Yere yatsana yere yatsana tiyatrocu Güneş yere yatsana. Başkaları gibi tiyatrocu değil, gerçek bir profesyonel Skrtel.
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