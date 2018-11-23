23 Kasım 2018, 23:20
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Skubic, Penaltı Pozisyonunda Kendisine Faul Yapıldığını Belirtti

Galatasaray maçında takımına bir puanı getiren golü atan Skubic, attığı penaltı golü öncesinde kendisine yapılan hareketin faul olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü Uğur Demirok kendi kalesine atarken, Konyaspor'un golünü 89. dakikada Skubic kaydetti.

"KİM YAPTI HATIRLAMIYORUM AMA POZİSYON FAULDÜ"

Penaltı pozisyonu tartışmalara neden olurken olayın kahramanlarından Skubic, pozisyonu değerlendirdi.Skubic, "Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık. Aykut Hoca'nın gelmesiyle takıma pozitif hava geldi. Zaten çoğu oyuncu hocayı tanıyor. Bunun bize etkisi oldu." diye konuştu.

Konyaspor,Galatasaray
23 Kasım 2018 Cuma 23:20



YORUMLAR (6)
TÜRK: niye ağlıyorsunuz ezikler gol atmadan puan aldınız zil takıp oynamalısınız uğur kendi kalesine atmasa gölünüz bileyok
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KOMİK HBRLR: HARAM OLSUN TFF YEDİĞİNİZ EKMEK HARAM OLSUN TÜRK MİLLİ TAKIMINI VE TÜRK FUTBOLUNU GETİRDİĞİNİZ DURUM ORTADA YAZIKLAR OLSUN. . . . VAR SİSTEMİNİ NEDEN KOYDUNUZ???
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ADALET YOK UA: HAKEM VE TFF FAUL YAPTI SANA
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MAÇO: Serdar in ayağına da fatih terim mi basti
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BOZKURTLAR: Biz neyimizle izliyoruz pozisyonu bu biç kimse görmüyor sanıyor galiba
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