Skubic, Penaltı Pozisyonunda Kendisine Faul Yapıldığını Belirtti

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü Uğur Demirok kendi kalesine atarken, Konyaspor'un golünü 89. dakikada Skubic kaydetti.

"KİM YAPTI HATIRLAMIYORUM AMA POZİSYON FAULDÜ"

Penaltı pozisyonu tartışmalara neden olurken olayın kahramanlarından Skubic, pozisyonu değerlendirdi.Skubic, "Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık. Aykut Hoca'nın gelmesiyle takıma pozitif hava geldi. Zaten çoğu oyuncu hocayı tanıyor. Bunun bize etkisi oldu." diye konuştu.