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Skype, Zoom ile Rekabet Ediyor

Skype, Twitter üzerinden, arama yapmak için bir hesaba ya da uygulamaya ihtiyaç duyulmadığını hatırlatarak Zoom ile rekabete girdi.

04.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:51
Skype, Zoom ile Rekabet Ediyor
Skype , Twitter üzerinden, arama yapmak için bir hesaba ya da uygulamaya ihtiyaç duyulmadığını hatırlatarak Zoom ile rekabete girdi. Son dönemde sistemde yer alan güvenlik açıkları nedeniyle çok sayıda kullanıcısından olumsuz geri dönüş alan Zoom uygulaması 5 Nisan itibariyle yeni gizlilik ve güvenlik önlemlerini aktif hale getireceğini açıkladı. Görüntülü arama yazılımlarını mümkün olduğunca basit tutarak kullanıcıların en kolay yoldan uygulamayı kullanabilmelerini hedefleyen Skype, bu durumu fırsat olarak görere, Twitter üzerinden arama yapmak için herhangi bir hesaba ya da uygulamaya ihtiyaç olmadığını hatırlattı.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx
— Skype (@Skype) April 3, 2020

Skype ile Zoom karşı karşıya

Konferans görüşmesi başlatmanın ve kişileri davet etmenin tamamen internet üzerinden olabileceğini belirten Skype, kullanıcıların kolaylıkla konferans görüşmeleri gerçekleştirebileceğini söyledi.

Görüntülü görüşme için kullanıcılar tarafından pek fazla tercih edilmeyen Skype, bu tweet ile görüntü görüşme uygulamaları arasında başı çeken Zoom ile ve diğer konferans uygulamalarıyla yarışa girmiş gibi görünüyor. Zoom uygulamasında bir görüntülü görüşme başlatabilmek ve katılımcı çağırabilmek için hem uygulamaya sahip olmanız hem de bir kullanıcı hesabınız olması gerekiyor. Bu durumda Skype pek çok görüntülü görüşme uygulamasına karşı avantajlı durumda gibi görünüyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Twitter, Skype, Teknoloji
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