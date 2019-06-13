Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik direktörü oldu

İngiltere
Championship ekiplerinden West Bromwich Albion
, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic
'i teknik direktörlüğe getirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Albion, Slaven Bilic'i yeni teknik direktör olarak açıklamaktan mutluluk duyar." denildi.
Açıklamada, 50 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş
'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Hırvatistan
Milli Takımı, Lokomotiv Moskova
, West Ham United
ve Arabistan ekibi El İttihad'da görev yaptı.
Kaynak: AAWest Bromwich Albion
, İngiltere
, Slaven Bilic
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