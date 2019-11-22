Slayt yapma programı En kolay ve en güzel slayt programı

Slayt yapma programları ile etkili sunumlar yapabilir, video slayt yapma programı, müzikli slayt yapma programı ve Türkçe slayt yapma programı gibi seçeneklerle farklı şekillerde özel slaytlar yapabilirsiniz. İşte slayt yapma programı müzikli, pratik slayt programı ve en güzel slayt yapma programı seçenekleri…

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ PREZİ

Dünyada çok kullanılan ve ülkemizde de sıkça kullanılmaya başlanan Prezi sunum konusunda birçok şeyi bir araya getirerek anlatabilmenizi sağlıyor. Kullanışlı bir slayt yapma programı arıyorsanız Prezi'yi tercih edebilirsiniz.

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ GOOGLE SLİDES

Powerpoint'e benzeyen Google Slides,slayt programı indirmeye gerek kalmadan slayt yapmanıza olanak sağlıyor. Slayt yapmak için çok fazla vaktiniz yoksa Google Slides'i kullanarak sunum hazırlayabilirsiniz.

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ HAİKU DECK

İçinde buluna hazır şablonlarla kolayca slayt hazırlamanızı sağlayan Haiku Deck,göz kamaştırıcı özel slaytlar hazırlamanıza olanak sağlıyor. Etkileyici ve görsel açıdan çarpıcı slaytlar hazırlamak istiyorsanız Haiku Deck'ikullanabilirsiniz.

Slayt

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ SLİDEROCKET

SlideRocket kendi kendinize çok sayıda sunumu oluşturmanızı ve powerpointle uyumlu formatı ile farklı formatlarlardı kullanım olanağı sağlıyor.

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ POWTOON

Eğlenceli animasyonlar ekleme seçenekleri ile etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayan PowToon, özellikle ürün tanıtımı için slayt yaparken size çok yardımcı olacak.

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ BOLİD SLİDESHOW CREATOR

Bolid Slideshow Creator slayt yapma programı ile albümünüzden özel bir sunum oluşturabilir,birçok ses ve resim formatını değerlendirebilirsiniz.

SLAYT YAPMA PROGRAMI/ EZVİD

Salyt yapma programı Ezvid hem slayt hem de video hazırlayabileceğiniz bir programdır. Kısa filmler ve özel klipler hazırlayabileceğiniz Ezvid ile etkileyici slaytlar da yapabilirsiniz.