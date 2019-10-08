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Slimani, Fransa'da Eylül ayının en iyi oyuncusu oldu

Monaco'da müthiş bir sezon geçiren Slimani, Fransa Ligue 1'de Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.

08.10.2019 17:16

Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren Islam Slimani, Monaco'da yeniden doğdu. Her geçen gün güzel gelişmeler yaşayan Slimani, performansıyla fark yaratıyor. Cezayirli golcü 6 lig maçında 4 gol atıp 5 asist yaparak ayın oyuncusu seçildi.

MONACO'DA ŞOV YAPIYOR

Cezayirli yıldız, son olarak Fransa Ligue 1'de Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 5 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu, Lille'den Victor Osimhen ve Nantes'tan Nicolas Pallois'i geride bıraktı.

31 yaşındaki Cezayirli golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta sadece 5 gol atmıştı.

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Slimani, Fransa'da Eylül ayının en iyi oyuncusu oldu

Fransa, Eylül, Spor

YORUMLAR(5)
MEHMET:ulan bu slimani madem gol atabiliyordu neden fb de atmadı.
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FENERLİBAHÇELİ34:Diagne Brugge de estiriyor ortalığı, Kaçırdınız gül gibi adamı şimdi attırın bakalım Falcao ya golleri atabiliyorsa! Haa tabii önce sahaya çıkabilmesi lazım, sonra birisi de pas verecek dimi? Aklınıza şaşayım.
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AAA:Ammaaan Ezikbahçe düşünsün bana ne
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RECEP:DEĞER BİLENİN BAŞARI AZMEDENİNDİR.
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FB:BUDA DEMEK OLUYOR Kİ FENERBAHÇE''NİN GERİZEKALI FUTBOL ANLAYIŞI VE BECERİKSİZ TEKNİK HEYET SAYESİNDE OLDUĞUNU AKILLARA TEKRAR GETİRİYOR, BUNU BEN BİR TARAFTAR OLARAK AMATÖRCE GÖRÜYORSAM GERİSİ BOŞ. . .
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