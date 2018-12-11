İngiliz Ekibi Fulham, Fenerbahçeli Slimani İçin Devreye Girdi

Fenerbahçe ve Leicester City'de adeta istenmeyen adam haline gelen Islam Slimani için flaş bir iddia gündeme geldi. Telegraph Gazetesi, Slimani'yi Fulham'ın transfer etmek istediğini öne sürdü.

Haberin detayında, Fulham'ın yeni menajeri Claudio Ranieri'nin Cezayirli golcüyü ocak ayında kadrosuna katmak istediği kaydedildi. 30 yaşındaki forveti daha önce Leicester City'ye transfer eden Fransız teknik adam, eksi kulübüyle bizzat irtibata geçecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin de ikna edilmesi halinde Slimani ocak ayında Fulham'a kiraya gidecek.

LEICESTER CITY, ARTIK TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR

Sarı-lacivertli takımda sezon başından bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, sorun olmaya devam ediyor. Ligde 12 maçta sadece 1 golü bulunan Slimani, Fenerbahçe'de artık düşünülmüyor.

İngiliz basınında yer alan özel haberlerde, Fenerbahçe'nin Slimani için Leicester City'nin kapısını çaldığı ve ocak ayı transfer döneminde geri dönmesini istediği ifade edildi. Premier Lig ekibinin, direkt olarak ret cevabı verdiği, 30 yaşındaki oyuncu konusunda yapılan sözleşmeye uyulacağı aktarıldı. Slimani konusunda sezon sonuna kadar geri dönmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.