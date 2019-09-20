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Slimani Monaco'da şov yapıyor! Falcao'yu geride bıraktı

Fenerbahçe'de çok eleştirilen ancak Monaco'nun Falcao'nun yerine transfer ettiği Slimani gösterdiği performansla göz dolduruyor. Cezayirli golcü oyuncu, Monaco formasıyla 3 maçta 3 gol atarken, Falcao Galatasaray formasıyla 2 maçta 1 gol attı.

20.09.2019 15:22

Fenerbahçe'de geçen sezonki başarısız tabloda kilit rol oynayan isimler, bu sezon adeta yeniden doğdu. Galatasaray'a transfer olan Falcao'nun yerini doldurması için Monaco'ya transfer edilen Slimani, bunu fazlasıyla yerine getirdi, Kolombiyalı'dan daha hızlı bir başlangıç yaptı.

Özellikle de yıllık maliyeti 5,7 milyon euroya ulaşan (kendisine 4,2, kulübü Leicester City'ye 1,5) Islam Slimani, kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Ayew ve Frey de beklentilerin altında kalmış; üç oyuncu tüm sezon toplam 13 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

SLIMANI'NİN PERFORMANSI FRANSA'DA KONUŞULUYOR

Fransız basını Slimani'nin 3 maçta 3 gol atmasıyla ilgili övgüler yağdırdı. Nantes takımının geçtiğimiz yıllarda transfer etmek istediği ancak bunda başarısız olduğu futbolcu için bir çok internet sitesi ve gazetede özel haberler yapıldı.

MÜTHİŞ FORM YAKALADILAR

Fenerbahçe'de bu kadar kötü oynayan Islam Slimani, Andre Ayew ve Michael Frey, bu sezonki takımlarında müthiş bir form yakalamış durumda. Monaco'nun Falcao'nun yerine transfer ettiği Slimani 3 maçta 3 gol, Swansea'ye dönen Ayew 6 maçta 2 gol, 2 asist, Nürnberg'e kiralanan Frey de 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

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Slimani Monaco'da şov yapıyor! Falcao'yu geride bıraktı

Leicester City FC, Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor

YORUMLAR(4)
MEMLEKETİM:Yillik 7 milyon Euro ücret verip seneye alir Galatasaray.
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UĞUR KORAY:Belki de stoperlerimiz harika kalecilerimiz harika. Önceden avrupadan gelen topçular burda gol atmada kariyer rekoru kırardı şimdi tam tersi oluyor Bi slimani ile Türk futbolu yerine taraftarı yargıla ki futbolumuz gelişsin.
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DERT BABASI:Demekki neymiş TÜRK Futbolu vasat . . derecede . . . Birileri El atmalı . . !!!
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