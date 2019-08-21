Haberler» Spor» Haber

Slimani, Monaco'ya transfer oldu! Ortalık karıştı

Yıldız golcüsü Falcao'nun Galatasaray'a transfer olması beklenen Monaco'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fransız temsilcisi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Slimani ile anlaştı. Bu imza sonrası tepkiler gecikmedi.

21.08.2019 10:11
Slimani, Monaco'ya transfer oldu! Ortalık karıştı

Monaco'nun, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Islam Slimani'yi kadrosuna katması, taraftarları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Falcao'nun Galatasaray'a gidişinin önünü açtığı belirtilen bu transfere Fransız futbolseverlerin tepki göstermeleri dikkat çekti.

İşte Monaco taraftarının gösterdiği tepkilerden bazıları;

"Falcao'yu verip Slimani'yi almak… Bana biraz Bernardo'yu kaybedip yerini Ghezzal'ı transfer etmemizi hatırlattı. Monaco bizimle dalga mı geçiyorsun?"

"Slimani'nin Monaco'ya transfer olduğunu gördüğümde kendimi camdan aşağı atasım geliyor"

"Teşekkürler de Slimani kalsın, ihtiyacımız yok. Biz Monaco'ya 'golcü' istiyoruz"

"Monaco lanet olsun niçin Slimani. Çok üzgünüm"

"Slimani'nin imza atmasıyla çok hayal kırıklığına uğradım"

GalatasarayGalatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!

FalcaoFalcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı rakam ortaya çıktı!

RonaldoRonaldo'nun sevgilisi iç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti

Slimani, Monaco'ya transfer oldu! Ortalık karıştı

Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor

YORUMLAR (8)
GFB: ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
KÖTÜ ADAM: FALCAO GS YE GELSİN DİYE KENDİNİ HEBA EDEN KOCA YÜREKLİ SÜLO SENİ SAVUNACAĞIZ :)
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
ARITMETIK SAZAN: Demek fb´deki performansi Monaco´da oynamak icin yetti
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
CAPS: Bu venevbahçe ye gelince venevbahçeliler için dünyaca ünlü golcü dedikleri Sülo değil mi
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
ANTİ CAPS: Spastiksin herhalde, bi değişik konuşuyorsun. Senin adına üzüldüm. . . .
Yayından Kaldır
7 1
SON DAKİKA: Monaco bu sene ligden düşer. . Kesin bilgi. .
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
ANTİBİOTİK: İyi futbolcu olduğunu düşünüyorum Fenerbehçe de bence kendini gösteremedi monaco da patlama yapacağını düşünüyorum yazın bir kenara.
Yayından Kaldır
8 5
Cevap yaz
UĞUR ŞENTÜRK: Fenerliler şimdi söyle der vay be Falcao yerine Slimaniyi tercih ettiler. Falcao istemedi istemedi.
Yayından Kaldır
0 6
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:56   İtalya'da Türk futbolcu sayısı artıyor
11:56   Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası
11:56   Anadolu Efes biletleri Biletix'te
11:55   Eda Erdem Dündar 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
11:55   Guidetti: 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde şok yaşadım
11:54   Madalyanın sahipleri minik, spor faaliyetlerine teşvik büyük
11:54   Nihat Özdemir'den A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısı