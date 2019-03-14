14 Mart 2019, 11:26
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Slimani'nin 28 Milyonluk Tatili

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında forvet oyuncusu Slimani yer alıyor. Sarı lacivertli ekipten yıllık 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan futbolcu bu sezon ligde sadece 1 gol atarken yaptığı paylaşımlarla tepki topluyor.

Sarı-Lacivertliler'in tarihinde hiç alışık olmadığı bir sezonu yaşadığı dönemde takımına katkı sağlayamayan Slimani, İstanbul'da gününü gün ediyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşadığı tüm eğlenceleri ve gezileri paylaşmaktan çekinmiyor. Hikayeler ve gönderiler de yoruma kapalı… Sezon başında Leicester'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon, oyuncuya da 4.5 milyon euro yıllık ücret ödeyen F.Bahçe, tam 37 milyon TL'lik kayıp yaşadı.

KATKI VERMEYEREK İZ BIRAKTI

Akşam'ın haberine göre; sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Slimani, vatandaşı Benzia ile de sıkça vakit geçiriyor. Kiralandığı dönemde değeri 18 milyon euro seviyesindeki forvet, şimdilerde 10 milyon euronun altında. Yanal da oyuncusunu tekrar kazanmak için uğraş vermiş ama pes etmişti. 3 ay sonra ayrılacak Slimani, kaçırdığı goller, tarzı ve katkı vermeyişiyle akıllarda kalacak.

PAYLAŞIMLARI TARAFTARI KIZDIRIYOR

Haftalardır A takımla antrenmanlara çıkmayan Slimani, gününü gün ediyor. Yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan tecrübeli futbolcunun, sosyal medyada gittiği mekanların fotoğraflarını paylaşması sarı-lacivertli taraftarları iyice kızdırdı.

Spor


YORUMLAR (17)
..: SİLİMANİ Yİ İZLEYİPTE BU FUTBOLCU DİYE ALDIRAN ADAMI FUTBOLDAN ÖMÜRBOYU SEYRETME DAHİL MEN EDECEKSİN
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BECERİKSİZ-ACEMİ ALİ: ali koc comali bu parayi cebinden vermeli külübün parasini acemice cahilce harciyorlar üstüne kümede kalma mpcadelesi icin
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MSNSN: Fakirler icin yasasin cehennem Saka saka 70 huri arti meyva
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ERENARDA: Sadece slimanimi bunun gibi yüzlerce hoca ve futbolcular var ama hesap verecek birtane yönetici yok Biz taraftar olarak başarıya bakarız onunla piskolojik olarak rahatlarız
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