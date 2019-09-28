Haberler » Spor » Haber

Slimani'nin şov yaptığı maçta Monaco, rakibini 4 golle geçti!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani'nin 1 gol, 3 asistle oynadığı maçta Monaco, Brest'i 4-1 mağlup etti. Yıldız oyuncu, bu performansıyla Monaco tarihine geçti.

28.09.2019 23:28

Fransa Ligi'nin 8. haftasında Monaco, evinde ağırladığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Wissam ben Yedder, Islam Slimani, Gelson Martins ve Keita Balde kaydetti.

Slimani, geçen sezonu Fenerbahçe'de geçirmişti.

MONACO TARİHİNE GEÇTİ!

Slimani karşılaşmayı 3 asist 1 golle tamamlarkeni 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşmış oldu.Islam Slimani, 2006/07 sezonu başından bu yana Monaco formasıyla Ligue 1'de bir maçta en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu. Bu sonucun ardından Monaco, puanını 9'a yükseltti. Brest ise 8 puanda kaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere bittiGalatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere bitti

FenerbahçeFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıktıGalatasaray, Fenerbahçe derbisine Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıktı

Slimani'nin şov yaptığı maçta Monaco, rakibini 4 golle geçti!

Keita Balde, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:16 Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
01:16 Yusuf'lu Lille deplasmanda berabere kaldı
01:16 Madrid derbisi golsüz bitti
01:01 Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
01:01 Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
00:51 Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"
00:51 Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması