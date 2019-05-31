Slimani, Sporting Lizbon'a dönüyor

Fenerbahçe'ye sezon başında Leicester City'den büyük ümitlerle transfer edilen Islam Slimani, Sarı Lacivertlile'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester'a geri dönmesi beklenen Cezayirli golcüyle ilgili olarak bugün Portekiz basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

BRÜT 6 MİLYON EURO ALAN İSMİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 30 yaşındaki santrfor, eski takımı Sporting Lizbon'a geri dönmek için artık gün sayıyor. Haberde Sporting yönetiminin Slimani'yi kadrosuna katmak için öncelikle yıllık 6 milyon euro brüt maaşı olan Bas Dost'u elden çıkarmak istediği ve bu operasyon gerçekleşir gerçekleşmez eski oyuncularını geri alacağı ifade edildi.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞAMIŞTI

Sporting'de 2013 ile 2016 yılları arasında forma giyen Slimani, 112 resmi maçta attığı 57 gol sonrası şu an bonservisini elinde bulunduran Leicester'ın yolunu tutmuştu. Portekiz kulübü, bu transferden tam 30,5 milyon euroluk bir gelir elde etmişti. Golcü futbolcu, bu sezon Sarı Kanarya'da çıktığı 25 maçta ise yalnızca 5 kez fileleri havalandırarak beklentilerin bir hayli altında kaldı.