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Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir

Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, koç Zeljko Obradovic ve kendi geleceği ile çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olympiakos'un radarında olan Sloukas, Obradovic'in ayrılması halinde kendisinin de takımdan ayrılabileceğini söyledi.

08.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:25

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Kostas Sloukas, sezon sonunda Zeljko Obradovic'in ayrılması durumunda düşüncelerini değiştireceğini açıkladı.

İsmi Panathinaikos, Olympiakos ve Maccabi ile anılan Kostas Sloukas, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, "Adım Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Bu haberleri okuyorum. Ancak, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"EĞER OBRADOVIC AYRILIRSA BENİM DE DURUMUM DEĞİŞEBİLİR"

Düşüncelerini değiştirebileceğini söyleyen Sloukas, "Çok farklı bir durum söz konusu. Sözleşmemle ilgili düşüncelerim değişebilir. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum ama Obradovic ayrılırsa, ki çok güçlü söylentiler var bu konuda, benim de durumum değişir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Sloukas’tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Etiketler: Kostas Sloukas, Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Spor
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Haberler ›› Spor ››Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir - Spor
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