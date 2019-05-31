31.05.2019 19:04
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- Slovakya'da Bıçaklı Şahıs Polis Tarafından Vuruldu

- Slovakya'da bıçaklı şahıs polis tarafından vurulduBRATİSLAVA - Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın en işlek caddesinde bıçaklı bir şahsın polis tarafından vurulduğu açıklandı.

- Slovakya'da bıçaklı şahıs polis tarafından vuruldu
BRATİSLAVA - Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın en işlek caddesinde bıçaklı bir şahsın polis tarafından vurulduğu açıklandı.
Slovakya'nın başkenti ve en büyük şehri Bratislava'da bıçaklı bir kişi polis tarafından vuruldu. Polis, Bratislava'da insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan bir caddede elinde bıçak bulunan bir kişinin silahla vurulduğunu açıkladı. Polis caddeyi kordon altına alırken görgü tanıkları olay yerine ambulans sevk edildiğini belirtti.
Olaya ilişkin araştırma sürüyor. - Slovakya'da Bıçaklı Şahıs Polis Tarafından Vuruldu
Kaynak: İHA
Bratislava, Slovakya, Polis, Güncel