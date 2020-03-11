Slovakya'da gazeteci cinayeti sanığından rüşvet aldıkları iddiasıyla 13 hakime gözaltı
Slovakya'da, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesi talimatını verme suçundan 19 yıl hapse mahkum edilen Marian Kocner'den rüşvet aldığı iddia edilen 13 hakim gözaltına alındı.
11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Slovakya 'da, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesi talimatını verme suçundan 19 yıl hapse mahkum edilen Marian Kocner'den rüşvet aldığı iddia edilen 13 hakim gözaltına alındı.
Slovakya basınında yer alan haberlere göre, Slovakya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, Kocner ile bağlantısı olduğu iddia edilen 13 hakim, yargı bağımsızlığını engellemek suçundan gözaltına alındı.
13 hakimin yanı sıra eski Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri Monika Jankovska, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı ve görevdeki bazı yetkililerin de gözaltına alındığı bilgisine yer verilen haberlerde ayrıca Kocner hakkında da rüşvet verme iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesi
Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşı, 2018'de silahlı saldırıda öldürülmüşlerdi.
Cinayetin ardından ülkede düzenlenen geniş katılımlı protesto gösterileri sonucunda Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra Kültür Bakanı Marek Madaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve onun yerine atanan Tomas Drucker istifa etmişti.
Slovakya basınında yer alan haberlere göre, Slovakya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, Kocner ile bağlantısı olduğu iddia edilen 13 hakim, yargı bağımsızlığını engellemek suçundan gözaltına alındı.
13 hakimin yanı sıra eski Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri Monika Jankovska, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı ve görevdeki bazı yetkililerin de gözaltına alındığı bilgisine yer verilen haberlerde ayrıca Kocner hakkında da rüşvet verme iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesi
Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşı, 2018'de silahlı saldırıda öldürülmüşlerdi.
Cinayetin ardından ülkede düzenlenen geniş katılımlı protesto gösterileri sonucunda Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra Kültür Bakanı Marek Madaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve onun yerine atanan Tomas Drucker istifa etmişti.
Kaynak: AA
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