Slovakya'da yeni hükümetten koronavirüs gölgesinde maskeli yemin töreni
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim etti
23.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
Slovakya 'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim etti. Yemin töreni salgın önlemleri kapsamında maske ve eldivenlerle düzenlendi.
OLANO partisinin lideri Başbakan Matovic'in yemin törenine seyahat yasakları kapsamında yeni İçişleri Bakanı Ivan Korcok katılamadı. ABD'de bulunan Korcok'un ne zaman ülkeye döneceği konusunda henüz kesin bir tarih yok.
OLANO partisinin lideri Başbakan Matovic'in yemin törenine seyahat yasakları kapsamında yeni İçişleri Bakanı Ivan Korcok katılamadı. ABD'de bulunan Korcok'un ne zaman ülkeye döneceği konusunda henüz kesin bir tarih yok.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Slovakya, Dünya