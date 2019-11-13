Haberler » 3. Sayfa » Slovakya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı - Haber

Slovakya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı

Slovakya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

13.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:13Slovakya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı
'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Slovakya'da başkent 'nın yaklaşık 90 kilometre kuzeydoğusundaki Nitra kentinde yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yolcu otobüsünde çoğunlukla lise öğrencilerinin bulunduğu, otobüsün kamyonla çarpıştıktan sonra yolun kenarına devrildiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza sırasında havanın yağışlı olduğu öğrenildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pellegrini, kazayı "korkunç bir felaket olarak" tanımlarken olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi. - BRATİSLAVA

Bratislava, Slovakya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:47 Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı
21:40 Kaldırımda bekleyen adamı bacağından böyle vurdu
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
21:29 Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı
21:23 Üniversiteli gencin 10. Kattan düşme olayında firari zanlı 3 yıl sonra yakalandı
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 21:52:23