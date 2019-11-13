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Slovakya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 13 ölü, 20 yaralı

Slovakya'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

13.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:36Slovakya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 13 ölü, 20 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Başkent 'ya 100 kilometre uzaklıktaki Nitrianske Hrnciarovce kentinde bir yolcu otobüsü ile taş yüklü kamyon çarpıştı.
Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazayı "korkunç bir felaket olarak" tanımlarken, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına da başsağlığı diledi.
Halihazırda yurt dışında bulunan Pellegrini, temaslarını erken sonlandırarak ülkesine döneceğini belirtti.
Peter Pellegrini, Slovakya Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı ile görüştüğünü, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldığını da kaydetti.

Bratislava, Slovakya, Güncel

Kaynak: AA

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