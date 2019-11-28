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Slovakya'dan 50 taraftar geldi

Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Slovan Bratislava'yı desteklemek için Slovakya'dan 50 civarı taraftar geldi.

28.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:12Slovakya'dan 50 taraftar geldi
deplasmanında boy gösteren Slovan 'yı desteklemek için 'dan 50 civarı taraftar geldi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Slovan Bratislava'yı desteklemek için Slovakya'dan gelen taraftar sayısı da dikkat çekti. Yaklaşık 50 Slovak taraftar deplasman tribünündeki yerini alırken, 2 bin kişilik tribünün büyük kısmının boş kalması da dikkatlerden kaçmadı. Gruptan çıkma şansı oldukça çok düşük olan Slovak ekibinin taraftarları, karşılaşmayı oturarak takip etti. - İSTANBUL

Bratislava, Beşiktaş, Slovakya, Spor

Kaynak: İHA

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