Slovakya Vfs Global'in 62'nci Hükümet Müşterisi Oldu

13 Kasım 2018 Salı 09:58



13 Kasım 2018 Salı 09:58

Slovakya vize işlemleri hizmetleri için anlaşma imzalayarak VFS Global'in 62'nci hükümet müşterisi oldu. Bu yeni anlaşmaya göre VFS Global artık Çin, Hindistan, Kazakistan, Filistin, Beyaz Rusya, Rusya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır'daki 38 vize başvuru merkezi üzerinden Slovakya vizesi hizmetleri sunacak.Vize işlem hizmeti sağlayan VFS Global, Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı ile dünya çapında 10 ülkede vize hizmetleri sunmak için anlaşma imzaladı. Bu yeni anlaşmaya göre VFS Global artık Çin, Hindistan, Kazakistan, Filistin, Beyaz Rusya, Rusya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır'daki 38 Vize Başvuru Merkezi üzerinden Slovakya vizesi hizmetleri sunacak. Yeni anlaşma uyarınca VFS Global, Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı adına kısa ve uzun süreli bize başvurularını kabul edecek.Ayrıca şirket, 2018 yılı Aralık ayına kadar 10 ülkede 38 yeni vize başvuru merkezini faaliyete geçireceğini duyurdu.VFS Global İş Geliştirme Müdürü Chris Dix, "Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı ile yeni işbirliğimiz çok heyecan verici. Hizmet vereceğimiz ülkelerde uzun yıllardır çalışıyoruz ve bu ülkelerdeki seyahat severler hizmetlerimiz ve uzmanlığımıza aşina. Buna ek olarak yeni yerlerimizdeki yeni müşterilerimize hizmet verme ve 17 yıldır dünya çapındaki müşterilerimize sunduğumuz fayda ve yüksek kaliteli hizmetleri bu yerlerdeki başvuru sahiplerine sunma fırsatına sahip olduğumuz için de çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - DUBAİ