Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Beşiktaş 'a konuk olacak Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava 'nın teknik direktörü Jan Kozak, karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.Kozak, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında, "Her puan çok önemli, buraya kazanmak için geldik. Buna göre oyunumuzu oynayacağız" dedi.Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Kozak, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki başarılı performansı konusunda, "Bizim işimiz maçları takip etmek ve onları analiz etmek. Beşiktaş'ın 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldığından haberimiz var. Çok daha iyi organize oynamaya başladılar. Yarın daha zor bir maça çıkacağız, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.Jurij Medvedev'in kadroda yer almadığını hatırlatan Kozak, bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına son çalışmanın ardından karar vereceğini dile getirdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yarınki karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine Kozak, şunları söyledi:"Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız."Siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarının ve Vodafone Park'taki atmosferin takımı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya Kozak, "Her oyuncunun kendi performansına odaklanıp oynaması lazım. Devre arasında da kendileriyle konuşacağım. Yarın umarım çok taraftar gelir, stat dolar. Güzel atmosfer olduğunda güzel oyun olur." yanıtını verdi.Slovan Bratislava'nın savunma oyuncusu Myenty Abena ise yarın için her şeye hazırlıklı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Vodafone Park'taki atmosfer konusunda bilgim vardı. Saha da çok güzel, stadın akustiği de güzel. Yarın göreceğiz. Futbolda inancını kaybetmemek lazım. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız."