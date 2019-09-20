Haberler » Güncel » Haber

Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 4-2 mağlup oldukları Slovan Bratislava maçında yaptıkları hatalar nedeniyle rakibin kendilerini cezalandırdığını söyledi.

20.09.2019 02:02Slovan Bratislava – Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 4-2 mağlup oldukları Slovan Bratislava maçında yaptıkları hatalar nedeniyle rakibin kendilerini cezalandırdığını söyledi.
Hutchinson, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha iyi bir sonuç almak için Slovakya'ya geldiklerini belirterek, ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini, öne de geçtiklerini ancak ikinci yarıya biraz daha yavaş başladıklarını ifade etti.
Maçın ikinci devresinde dikkatsiz davrandıkları için hata yaptıklarını dile getiren Hutchinson, "Bu durumu değerlendiren rakip bizi cezalandırdı. Daha konsantre olmamız ve odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Bratislava, Beşiktaş, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:48 "İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır"
02:44 New York'ta Türk-Amerikan ilişkileri değerlendirildi
02:44 Dha yurt bülteni-23
02:43 İş makinesiyle çarpışan tır yandı
02:37 Gökova Körfezi'ndeki atıkları "Riva Hizmet-1" toplayacak
02:16 Hamas'tan "ulusal vizyon" ilanına destek
02:16 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)