Haberler » Spor » Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı - Spor

Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Slovan Bratislava son taktik idmanını Vodafone Park'ta yaptı.

27.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:47Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı
UEFA Ligi'nde yarın akşam 'ın konuğu olacak olan Slovan son taktik idmanını Vodafone Park'ta yaptı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5.maçında Beşiktaş, yarın akşam sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Bratislava, son idmanını Vodafone Park'ta yaptı. Bratislava Teknik Direktörü, son idman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra düz koşu ile başlayan idman, kondisyon hareketleriyle devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bratislava, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı. - İSTANBUL

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:14 Medipol Başakşehir-Roma maçına doğru
21:09 Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik
21:06 Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası
21:02 Lorenzo Pellegrini: "Amacımız yarınki maçı kazanmak"
21:00 Paulo Fonseca: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
20:20 Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!
19:58 Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı
17:58 Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
17:35 Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:20:19