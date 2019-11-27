Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava, İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesinde Slovan Bratislava takımı İstanbul'a geldi. TSİ 12: 15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na inen Slovakya temsilcisi, daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18: 30'da Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 19: 00'da ise Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Slovan Bratislava'nın havalimanı görüntüleri