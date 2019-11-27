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Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımında teknik direktör Jan Kozak ve oyuncularından Myenty Abena, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

27.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:09Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında yarın 'a konuk olacak 'nın Slovan takımında teknik direktör Jan Kozak ve oyuncularından Myenty Abena, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Her puanın çok önemli olduğunu söyleyen Kozak, şu ifadeleri kullandı: "Buraya kazanmak için geldik. Buna göre oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş kaliteli bir takım, kaliteli oyuncuları var. Bizim işimiz maçları takip etmek ve onları analiz etmek. Beşiktaş'ın 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldığından haberimiz var. Çok daha iyi organize oynamaya başladılar. Yarın daha zor bir maça çıkacağız, bunun farkındayız. Jurij Medvedev kadroda yer almıyor. Onun yerine kimin oynayacağına karar vereceğiz."

"YARIN UMARIM ÇOK TARAFTAR GELİR VE STAT DOLAR"

Kozak, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yarınki karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız. Her oyuncunun kendi performansına odaklanıp oynaması lazım. Devre arasında da kendileriyle konuşacağım. Yarın umarım çok taraftar gelir, stat dolar. Güzel atmosfer olduğunda güzel oyun olur."

ABENA: HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ

Slovan Bratislava'nın savunma oyuncusu Myenty Abena ise "Yarın için her şeye hazırlıklıyız. Beşiktaş Park'taki atmosfer konusunda bilgim vardı. Saha da çok güzel, stadın akustiği de güzel. Yarın göreceğiz. Futbolda inancını kaybetmemek lazım. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız."

Öte yandan Slovakya temsilcisi, Beşiktaş Park'ta yaptığı son çalışma ile maçın hazırlıklarını noktaladı.

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Bratislava, Slovakya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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