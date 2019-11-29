Haberler » Spor » Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: 'Hayal kırıklığı oldu' - Spor

Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: "Hayal kırıklığı oldu"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Slovan Bratislava'da Teknik Direktör Jan Kozak maçın kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

29.11.2019 00:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:16Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak:
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında 'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Slovan 'da Teknik Direktör Jan Kozak maçın kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapatmalarına karşın ikinci yarıda yedikleri 2 golle mağlup olan Slovan Bratislava'da Teknik Direktör Jan Kozak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Kozak, "İkinci yarıda çok pozisyon oldu. Sonuç olarak kaybettik ve üzgünüz. Taraftarlar maçın atmosferini çok değiştirdi. Baskı oluşturdu ama bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı. Futboldan anlayan birisi, benim ne demek istediğimi anlar. Başka faktörler vardı" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'nın kendisine sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili de konuşan Kozak, "Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı'nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
01:18 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
01:13 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçının ardından - Jan Kozak
01:04 Paulo Fonseca: "Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık"
01:03 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçının ardından - Abdullah Avcı
01:01 - Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: "Hayal kırıklığı oldu"
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
23:24 Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
23:16 Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı
23:00 Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
15:36 Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
13:44 Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
29.11.2019 01:24:01