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Slovenya Büyükelçisi Seligo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

24.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:34Slovenya Büyükelçisi Seligo'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret
'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu belirtti.

Ülkeler arasındaki sağlam ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini ifade eden Karaloğlu, "Kültür, spor, turizm ve ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşıyabiliriz. Antalya bir turizm şehri. En önemli sektör turizm. Slovenya'dan da misafirlerimiz geliyor ama daha beklediğimiz noktada değil. Ülkeler arasındaki turizm hareketliliğinin artmasıyla her iki ülke de kazanacaktır." diye konuştu.
Büyükelçi Seligo ise Türkiye'ye 2019'da atandığını dile getirerek, Antalya'ya ilk gelişi olduğunu ve Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu kaydetti.

Vali Karaloğlu, Slovenya, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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