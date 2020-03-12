Slovenya'da korona virüs nedeniyle tüm okullar kapanıyor
Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilkokul, ortaokul, liseler dahil tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini planladığını söyledi.
12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:10
Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilkokul, ortaokul, liseler dahil tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini planladığını söyledi.
Slovenya'da tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verileceğini açıklayan Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, "Bu karar bu durumda gerekli" dedi. Eğitimin tekrar ne zaman başlayacağı konusunda ise bilgi verilmedi. Çarşamba günü 2 ilkokul kapatılırken her iki okulda da en az bir öğretmende korona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. Ülkede şu ana kadar 57 kişide korona virüsü vak'ası bulunduğu açıklandı. - LYUBLYANA
Slovenya'da tüm okullarda pazartesi gününden itibaren eğitime ara verileceğini açıklayan Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, "Bu karar bu durumda gerekli" dedi. Eğitimin tekrar ne zaman başlayacağı konusunda ise bilgi verilmedi. Çarşamba günü 2 ilkokul kapatılırken her iki okulda da en az bir öğretmende korona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. Ülkede şu ana kadar 57 kişide korona virüsü vak'ası bulunduğu açıklandı. - LYUBLYANA
Kaynak: İHA
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