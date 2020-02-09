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Slovenya'dan Ankara'ya reform çağrısı ve destek: Türkiye için AB'ye giden kapı kapanmamalı

Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Slovenya, Türkiye için AB'ye giden kapının kapanmasına karşıdır." dedi. Slovenyalı Bakan Türkiye’yi AB yolunda reformlar yapma çağrısında bulundu.

09.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:59Slovenya'dan Ankara'ya reform çağrısı ve destek: Türkiye için AB'ye giden kapı kapanmamalı
Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar, 'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Slovenya, Türkiye için AB'ye giden kapının kapanmasına karşıdır." dedi. Slovenyalı Bakan Türkiye'ye AB yolunda reformlar yapma çağrısında bulundu.

Cerar pazartesi günü Ankara'da resmi görüşmelerle başlayacak Türkiye ziyareti hakkında AA'ya konuştu. Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini vurgulayan Cerar şu değerlendirmede bulundu: "Aday ülke statüsü, AB'nin üye olmayan ülkeler veya üçüncü ülkelerle kurduğu ortaklıkla kıyaslanamaz. Ancak AB ile olan bu özel ve ayrıcalıklı statü sadece fayda değil, beraberinde yükümlülükler de getiriyor."
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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Slovenya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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