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Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo İskenderun'da

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, temaslarda bulunmak üzere geldiği İskenderun'da Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret etti.

05.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:54Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo İskenderun'da
'nın Büyükelçisi Primoz Seligo, temaslarda bulunmak üzere geldiği 'da Valisi Rahmi Doğan ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret etti.
Hatay Valiliği İskenderun Ofisi'ndeki ziyarette konuşan Seligo, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki ülke arasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çalışmaların olduğunu aktaran Seligo, dostluk ve ticari ilişkilerinde artarak devam edeceğini belirtti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan'da medeniyetler şehri Hatay'da misafirlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İskenderun, Slovenya, Ankara, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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