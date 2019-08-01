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Slovenler Malatyalıları çıldırttı! TRT'den açıklama geldi

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor mücadelesini anlatan spiker Levent Özçelik, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılması sonrası, "Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

01.08.2019 21:47
Slovenler Malatyalıları çıldırttı! TRT'den açıklama geldi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi TRT Spor'dan takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

"TARAFTARLARIMIZIN SERZENİŞLERİNİ DUYDUM"

Karşılaşmayı anlatan spiker Levent Özçelik de yayın sırasında, "Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor'un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.


Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Ljubljana, Slovenya, Spor

YORUMLAR (8)
YORUMCU: Hoj deyil kayısıları geri gönderin.
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HABERE BAAAAK....: İlgiiiinç very very interesting. . .
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CRAZY: İste bu yuzden futbolda kotuyuz
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NİRVANA: Böyle önemsiz bir şeye komplex yapmaya gerek yok . MLT yazsa ne olur , MAL yazsa ne olur ?
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12: adamlar mal kelimesinin anlamını ne bilsin
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BU NE: Böyle bişeye sadece biz takılırız zaten. Ne olmuş adamlar öyle kısaltmışsa. TRT nin açıklama getirmeside, milletin serzenişide saçma.
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MAL: At 1 gol yaa
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FİRAT: Kötü niyet yok
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