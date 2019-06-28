Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu

Sırbistan ve Letonya 'nın ev sahipliğinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2'inci maçında Türkiye , Slovenya 'ya 62-55 kaybetti. Türkiye'de Kiah Stokes 17 sayı 19 ribaundluk performans sergilerken, Slovenya'da Teja Oblak 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

PAZAR GÜNÜ RAKİP MACARİSTAN

Bu sonuçla Türkiye, gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Slovenya ise ilk galibiyetini aldı. Türkiye, gruptaki son maçında Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile karşılaşacak. Slovenya ise İtalya ile mücadele edecek.