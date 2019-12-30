SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce bebeklerini SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Yıldız çifti, 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. İkinci kez aynı hastalık nedeniyle bebeklerini kaybetmek istemeyen aile, oğullarının tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyor.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Necati ve ev hanımı Ayten Yıldız'ın 23 aylık Yusuf isimli bebekleri, 2017 yılında SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk sahibi çiftin 6,5 ay önce Umut Furkan ismini verdikleri bir bebekleri daha oldu. Aile kontrol için gittikleri Pamukkale Üniversitesi'nde 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da SMA hastası olduğunu öğrendi.

Maddi durumunun yetersiz olduğunu belirten Necati Yıldız, ikinci kez aynı hastalık nedeniyle bebeğini kaybetmek istemediğini söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Yıldız, "Bu gerçekten çok zor bir hastalık. Şu anda ilacının gelmesini bekliyoruz. Prosedürler çok uzun, aşabilirsek ilacını alacağız. İlaçlarını almak ta yetmiyor. Ekstra evde kullanmamız gereken cihazlar var. İki üç ay sonra kullanmamız gereken bu cihazlar yaklaşık 80 bin lira tutuyor. Ben iki yıl önce bir evladımı bu hastalıktan yitirdim. Umut Furkan'ı da kaybetmek istemiyorum. Bebeğimizin SMA hastalığı ortaya çıktığından beri doğru dürüst çalışamıyorum. Umut Furkan'ın tedavisi için sık sık Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne gitmemiz gerekiyor. Devletimizden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Anne Ayten Yıldız ise "Bir bebeğimizi kaybettik. Bunu da yitirmek istemiyoruz. Devletimizden ilaç ve cihaz istiyoruz. Çok zor durumdayız. Birinci acıyı yaşadık, ikincisini yaşamak istemiyoruz. Oğlumuzun tedavi edilip sağlığına kavuşmasını hayal ediyoruz" diye konuştu.