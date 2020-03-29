Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktıİZMİR'de yaşayan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Tip 2 hastası Çınar Vardar (7), kasları günden güne erirken, devletin verdiği ilaç sayesinde hareket kabiliyetinde büyük ilerleme kat etti.

29.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:10
SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

SMA hastası Çınar , 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

İZMİR'de yaşayan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Tip 2 hastası Çınar Vardar (7), kasları günden güne erirken, devletin verdiği ilaç sayesinde hareket kabiliyetinde büyük ilerleme kat etti. Evin içerisinde emekleyerek bir odadan diğerine geçen, 5,5 yıl sonra bir yerlerden destek alıp, ayağa kalkabilen Çınar, büyük mutluluk yaşıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Yasin Vardar (40) ve ev kadını Gülgün Vardar (39) çiftinin ilk çocukları Buse Vardar'ın (10) ardından dünyaya gelen oğulları SMA Tip 2 hastası Çınar, 1 yıl önce ilk dozunu almaya başladığı Spinraza ilacı sayesinde hastalığın hızı yavaşladıı. Sağlıklı biçimde dünyaya gelen Çınar'ın 15 aylık olana kadar emekleyemediğini anlatan baba Yasin Vardar, yürümesinde gecikme yaşanmasıyla sorunu araştırmaya başladıklarını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan genetik testler ile Çınar'a 17 aylıkken SMA Tip 2 tanısı konulduğunu belirten Vardar, "İlk kızımız sağlıklıydı ve 1 yaşında yürüdü. Çınar ise daha önce ayaklarını yere tam basan ve sıralayan bir çocuktu, 15 aylıkken ayaklarının üzerine basamamaya başladı. 1 yaşındayken ayakta durabilen çocuğun hareketleri zamanla geriliyordu" dedi. SMA Tip 2 tanısı aldıktan sonra ailece büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Yasin Vardar, hızla yayılabilen bu hastalığın 1 yıl önce kullanmaya başladıkları ilaç sayesinde gerilediğini vurguladı. Devlet tarafından uygulanan sağlık uygulama tebliğine göre ilk 4 dozun tamamlandığını dile getiren Vardar, şöyle konuştu:

"Bu yaşıma geldim ilk kez bu hastalığı duydum. Teşhis konulduğunda internetten araştırıp büyük üzüntü yaşadık. Fizik tedavi dışında bir tedavisi yoktu. Dünya başımıza yıkıldı. Ama çocuklarımızın bize ihtiyacı var sağlam durmamız lazım. Eşimi de bu yönde telkin ettim. Şu an uygulanan tedavinin kesin tedavi olmadığını biliyoruz. Ama ilk dozu almadan önce bir puanlama yapıldı. 18 puanla başladık şu an ise 29 puandayız. Puan arttıkça ilacın iyi geldiğini anlıyoruz. 5'inci doz öncesi ilk aldığı puanın 3 puan üstünü alırsa tedaviye devam edileceği söylendi. 5'inci doz haziran ayında verilecek."

'DEVAM DOZLARINI ÖMÜR BOYU ALACAK'

Normal bir hamilelik süreci yaşadığını ve sezaryen doğumla dünyaya gelen Çınar'ın 6 aylıkken emeklemeye, 9 aylıkken ayakta sıralamaya başladığını anlatan anne Gülgün Vardar, "Emeklemek istediğinde çenesinin üzerine düşüyordu. Kolları güçsüzdü, gövdesi gevşekti. Ağır bir şey kaldıramadığı için plastik ve hafif bardaklar kullanıyorduk. Teşhis konulduğunda bu hastalığı çok fazla bilmiyorduk. Daha sonra özel eğitime, bir dal merkezinde fizik tedaviye ve havuz desteğine başladık" diye konuştu. Teşhisin ardından ilk 1 yıl enfeksiyon nedeniyle sürekli hastanede kaldıklarını söyleyen Vardar, ilaçla birlikte oğlunda belirgin bir iyileşmenin gözlendiğini ifade ederek şunları anlattı:

"Çınar artık emekleyerek bir odadan diğer odaya gidebiliyor. Vücut gevşekliği çok daha iyi. Artık plastik bardakta su vermiyorum. Çünkü cam bardağı kendisi kaldırıyor. Kendine güveni yerine geldi. Bu yıl bağışıklığı daha da iyi. Bu kışı hiç doktora gitmeden evde atlattık. Bundan sonra devam dozlarını ömür boyu alması gerekiyor. 5'inci dozu alırız ama ya sonrası? Ömür boyu bu endişeyi yaşayacağız. Bu yıl manuel arabaya geçtik ve bu sayede daha özgür oldu. Her yere kendisi gidip gelebiliyor. Sürekli yürümek istiyor. Yaşıtlarıyla olduğu zaman bunu daha çok istiyor. Üst gövdesi çok iyi, ayakları güçsüz. Bu ilaca ihtiyacımız var. "

'BEN DE YÜRÜMEK İSTİYORUM, KOŞMAK İSTİYORUM'

Bu yıl sağlıklı çocuklar ile anaokuluna başlayan Çınar'ın ablası Buse Vardar, kardeşiyle çok iyi anlaştığını söyleyerek, oyun oynadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi. Çınar'ı zaman zaman okula götürdüğünü belirten ablası "Okula giderken çok neşeli. Kardeşim için ilacının verilmesini istiyorum. Çünkü hastalığın ilerlemesini engelliyor. Onunla dışarıda yürüyerek, koşarak oynamayı hayal ediyorum" diye konuştu. Haftada 3 gün fizik tedaviye giden Çınar ise şunları söyledi:

"Okuldaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Bahçede tekerlekli sandalyem var. Sürmeme yardım ediyorlar. Ama ben de yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Arkadaşlarımla koşma oyunu oynamak istiyorum. Bisiklete binmek istiyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çınar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan’dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:51: Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli - Haber 11:50: Eyyübiye'de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı - Haber 11:50: Vatandaş evden çıkmadı, esnaf boş kalan kaldırımda top oynadı - Haber 11:49: HDP önündeki eylemde 209'uncu gün - Haber 11:48: ANTALYA Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 10:13: Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek - Haber 10:03: Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber