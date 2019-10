Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, "Teknoloji ile yapmadığınız hiç bir iş karlı değildir. En konvansiyonel işe bile teknoloji mutlaka girer. Yakında giydiğimiz elbiseler bile üzerinde sensörler taşımaya başlayacak." dedi.Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Etkinlikte konuşan Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, dünyada dijitalleşmenin iş yapma biçimlerini değiştirdiğini söyledi.Erpolat, "Bilgi ve veri temelli hayata doğru kaymaya başladık. İş yapış biçimlerimiz bile bundan inanılmaz derecede etkilemeye başladı. Alınan bilgilerin tamamı şirketler için veri anlamına geliyor. Veri bizim velinimetimiz, kılavuz gibi düşünülebilir. İyi işlerseniz yol gösterir, işleyemezseniz sorun çıkar. Veri tabanlı çalışmayı öğrenmek gerekir." diye konuştu.Teknoloji ile yapılmayan hiç bir işin karlı olmadığını belirten Erpolat, "En konvansiyonel işe bile teknoloji mutlaka girer. Örnegin, tarım birçok konuda teknoloji ile entegre oldu ve verim arttı. Hayata dokunan her şeyin göbeğinde teknoloji oturuyor. Yapılan her şeye teknolojiyi koymamız gerekiyor. Yakında giydiğimiz elbiseler bile üzerinde sensörler taşımaya başlayacak." ifadelerini kullandı.Müşterilerin şirketin odağında yer aldığına vurgu yapan Erpolat, şunları söyledi:"Müşteri sizin öğretmeninizdir. Her ne kadar biz şunu şöyle yapalım böyle yapalım desek de, bizim elde ettiğimiz öngörülerin neredeyse tamamı müşterilerden geliyor. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığınız noktada başarı da geliyor.Biz başarı faktörü olarak bir müşterinin ekosistemde yaşamasını görüyoruz. Bir müşterinin bir konuda sizden daha iyi bir hizmet almaması halinde sizinle işi biter. Bir müşteriye 5-6 noktadan hizmet vermeye başladığınızda, bu hizmetlerden bir iki tanesini daha iyi bir hizmet veren bir yer çıksa bile, müşteriniz totalde sizden daha iyi hizmet alıyorsa yine sizi bırakmıyor."