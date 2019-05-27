SMDK'den İdlib çağrısı

Suriye
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere kullanımı yasaklı silahlarla saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirterek, sivillerin korunmasını ve bombardımanların son bulmasını istedi.
Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki İdlib'in güney ve Hama'nın kuzey kırsalının Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.
Açıklamada, Rusya
ve Esed rejiminin söz konusu bölgeleri kullanımı yasak silahlarla bombalayarak, sivilleri hedef aldığı vurgulandı.
Rejimin önceki gece İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere "beyaz fosfor" bombasıyla saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, söz konusu saldırının ardından 2 bin dönümden fazla tarım arazisinin yanarak kül olduğunun altı çizildi.
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlenen saldırıların uluslararası kararlara ve bölgeye ilişkin anlaşmalara aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler
'in saldırıların önüne geçmek için gerekli adımları atması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, sivillerin korunması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunuldu.
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.
Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi. Türkiye
, Rusya ve İran
, 4- 5 Mayıs
2017'deki Astana
toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül
2018'de Soçi
'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan
'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.
Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 214 sivilin yaşamını yitirdiğini, 560'tan fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, 25 Nisan'da başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.
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, İdlib
, Güncel
Kaynak: AA