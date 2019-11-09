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SMMM 45. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı Bolu'da yapıldı

Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 45'incisi düzenlenen Karadeniz SMMM Odaları Toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi.

09.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:24SMMM 45. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı Bolu'da yapıldı
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 45'incisi düzenlenen SMMM Odaları Toplantısı 'da gerçekleştirildi.
Karacasu beldesindeki bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, toplantı hakkında genel bilgiler verdi.
Toplantıya Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 26 ilin oda başkanlarının katıldığını ifade den Kartaloğlu, "Karadeniz Odaları Platform Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Rutin olarak 3-4 aylık dönemlerde bu toplantıları bölgesel olarak düzenliyoruz. Mesleki sorunlarımızın tartışıldığı, mesleki çözüm önerilerimizin geliştirildiği toplantılar bunlar. Toplantımızın ana gündem maddesi 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla meslek mensuplarımızın sürekli zorunlu eğitimler başlayacak, o çerçevede onun yol haritasını belirlemek amacıyla 26 oda başkanımız ile bir araya geldik." dedi.
Kartaloğlu, birlik bünyesinde bulunan meslek mensuplarının beyannamelerden pay alması konusuna önem verdiklerini de dile getirerek, "Dijital Hizmet Belgesi kanunu teklifi, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun teklifi de görüşülüyor. 4 tane daha yeni vergi, 4 tane daha yeni beyanname geliyor aslında. Bunların ayrıntısını tartışacağız." şeklinde konuştu.
Kartaloğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda mali müşavir ve muhasebecilerin mesleki sorunları değerlendirildi.

Karadeniz, Türkiye, Bolu,

Kaynak: AA

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