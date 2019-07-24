Haberler» Güncel» Haber

SMMMO Karapınar temsilciliğine Mustafa Aşıroğlu seçildi

Konya'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Karapınar Temsilciliği seçimleri yapıldı.

24.07.2019 10:27 SMMMO Karapınar temsilciliğine Mustafa Aşıroğlu seçildi
Konya'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Karapınar Temsilciliği seçimleri yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası'na ait toplantı salonunda yapılan seçimlere SMMMO İl Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu da katıldı.

Açık oylama ile yapılan seçimde Mustafa Aşıroğlu ilçe temsilciliğine seçilirken Abdullah Sezer ve Yaşar Atabay da yönetim kuruluna seçildi.
SMMMO Konya Başkanı Abdil Erdal, meslek sorunlarının çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
10:41   KARADENİZ'DE UÇAKLA YUNUS SAYIMI SONA ERDİ
10:41   Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza "hukuka uygun" bulundu
10:41   ŞEHİT OĞLUNUN İSMİNİN ALT GEÇİDE VERİLDİĞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
10:40   ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDAKİ HURDA UÇAKLARI DIŞARI ÇIKARTACAK YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
10:40   Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı
10:39   Malazgirt'te biçerdöverler denetlendi
10:39   YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR