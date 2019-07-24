SMMMO Karapınar temsilciliğine Mustafa Aşıroğlu seçildi

Konya
'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Karapınar
Temsilciliği seçimleri yapıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası'na ait toplantı salonunda yapılan seçimlere SMMMO İl Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu da katıldı.
Açık oylama ile yapılan seçimde Mustafa Aşıroğlu ilçe temsilciliğine seçilirken Abdullah Sezer ve Yaşar Atabay da yönetim kuruluna seçildi.
SMMMO Konya Başkanı Abdil Erdal, meslek sorunlarının çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.