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SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Rasulayn'da terk edilmiş fırına giren Suriye Milli Ordusu askerleri, sivillere ekmek yaptı.

18.10.2019 16:05SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Rasulayn'da terk edilmiş fırına giren Suriye Milli Ordusu askerleri, sivillere ekmek yaptı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesi terör örgütünden geri alınmıştı. Bölgede hayatın normale dönmeye başlamasıyla Suriye Milli Ordusu askerleri Rasulayn'da fırını açtı. Terör örgütünün hizmet dışı bıraktığı fırına giren askerler halka ekmek yapmaya başladı. Ekmek yapan SMO askerleri, ekmek yapımını halka öğreteceklerini ve fırının sürekli üretim yapmasını sağlayacaklarını ifade etti. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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