- SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı
RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Rasulayn'da terk edilmiş fırına giren Suriye
Milli Ordusu askerleri, sivillere ekmek yaptı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesi terör örgütünden geri alınmıştı. Bölgede hayatın normale dönmeye başlamasıyla Suriye Milli Ordusu askerleri Rasulayn'da fırını açtı. Terör örgütünün hizmet dışı bıraktığı fırına giren askerler halka ekmek yapmaya başladı. Ekmek yapan SMO askerleri, ekmek yapımını halka öğreteceklerini ve fırının sürekli üretim yapmasını sağlayacaklarını ifade etti.