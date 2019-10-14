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SMO askerleri Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörden arındırılan Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı.

14.10.2019 22:35
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörden arındırılan Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da halk ve çocuklarla bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad ilçesi teröristlerden arındırıldı. SMO askerleri, bölgede yaşayan halkla bir araya geldi. Sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaşan askerler, içecekler dağıttı. Çocukların ise güzel anlar yaşadığı görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO birlikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün Tel Abyad'ı kontrol altına almıştı.
(İHA)
SMO askerleri Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı

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Kaynak: İHA

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