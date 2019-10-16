Haberler » Güncel » SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardımTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.

16.10.2019 00:37
SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.
Suriye'de Tel Abyad'ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil "PKK'dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" dedi. Sivil vatandaş ise Suriye Milli Ordusu askerine teşekkür etti.
SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:03 Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
01:02 ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
01:02 İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
01:01 Su kuyusuna düşen koyunu, afad kurtardı
00:58 ABD'de "İran yaptırımlarını delmek"le suçlanan Halk Bankası'na dava
00:58 Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü
00:56 Rumen Cumhurbaşkanı Iohannis, hükümet kurma görevini ana muhalefet liderine verdi
16.10.2019 01:08:24