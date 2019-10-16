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SMO askerlerinden teröristlerin zulmünden kaçan sivillere yardım

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.

16.10.2019 08:55
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.
Suriye'de Tel Abyad'ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil "PKK'dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" dedi. Sivil vatandaş ise Suriye Milli Ordusu askerine teşekkür etti.
(İHA)
SMO askerlerinden teröristlerin zulmünden kaçan sivillere yardım

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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