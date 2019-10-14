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Smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya geçişi sürüyor

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya geçişleri sürüyor.

14.10.2019 15:29Smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya geçişi sürüyor

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya geçişleri sürüyor.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Otobüslerin gelişi

-  Mühimmat dolu araçlar

Araç yüklü tırlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA



Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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