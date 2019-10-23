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SMO birlikleri Ceylanpınar'dan geçti

Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 50 araçlık konvoy, Resulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçesinden geçerek sınır hattı boyunca batıya doğru hareket etti.

23.10.2019 16:54
Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 50 araçlık konvoy, Resulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçesinden geçerek sınır hattı boyunca batıya doğru hareket etti.
Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakat neticesinde YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla verilen 120 saatlik süre dün gece 22: 00'da sona erdi.
SMO birliklerini taşıyan bir konvoy Resulayn'dan çıkarak Ceylanpınar ilçe merkezinden geçti.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlıların eşlik ettiği ve Türk ile Suriye Milli Ordusu bayraklarını taşıyan yaklaşık 50 araçlık konvoya, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.
Ceylanpınar'dan çıkan konvoy daha sonra sınır hattı boyunca batıya doğru hareket etti.
SMO birlikleri Ceylanpınar'dan geçti

Ceylanpınar, Resulayn, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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