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SMO birlikleri Rasulayn'dan Ceylanpınar'a geçiş yaptı

Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 50 araçlık konvoy, Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yapıp, sınır hattı boyunca ilerledi.

23.10.2019 16:16SMO birlikleri Rasulayn'dan Ceylanpınar'a geçiş yaptı
Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 50 araçlık konvoy, Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yapıp, sınır hattı boyunca ilerledi.
Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakat neticesinde YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla verilen 120 saatlik süre dün gece 22.00'de sona erdi.
SMO birliklerini taşıyan bir konvoy Rasulayn'dan çıkarak Ceylanpınar ilçe merkezinden geçti.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araçların eşlik ettiği 50 araçlık konvoya, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.
Ceylanpınar'dan çıkan konvoy daha sonra sınır hattı boyunca batıya doğru hareket etti.

Ceylanpınar, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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