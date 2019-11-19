SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından yol çalışmaları yapıldı.

Suriye'de terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları ile tahrip olan yollar Suriye Milli Ordusu tarafından yenilendi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri bölgede güvenliği sağlamalarının ardından bölgede yol çalışmaları gerçekleştirdi. SMO askerleri, asfalt yenileme çalışmaları ile yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek siviller tarafından daha güvenli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen mayın ve topçu saldırıları sonucu çok sayıda bina yıkılmış ve patlamaların ardından da yollar kullanılamaz hale gelmişti.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA